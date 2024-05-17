Система KeyCRM: почему это решение выбирают топовые украинские компании

17 мая 2024, 11:25

Выбор подходящей CRM-системы может быть сложной задачей, ведь приходится детально изучать функционал, сравнивать варианты и определять самую выгодную цену за использование продукта. Избавить вас от всех этих проблем может всего одно решение — система KeyCRM. Это универсальная комплексная система для работы с клиентами , продажами и аналитикой в сфере услуг и продажах.

KeyCRM стал неотъемлемым инструментом для многих топовых украинских компаний, и это не случайно. Одной из ключевых причин выбора этого решения является его высокая эффективность и простой интерфейс, для освоения которого нужно всего пару часов, даже если раньше вы ни разу не работали с подобными инструментами.

5 причин, почему стоит выбрать это решение

На самом деле причин намного больше, вы убедитесь в этом сами, как только запустите бесплатный триал на 30 дней. Тем не менее, для первого знакомства стоит сделать акцент на таких особенностях:

Удобный интерфейс и гибкие настройки. KeyCRM предлагает пользовательский интерфейс, который легко осваивается и удобен в использовании для всех сотрудников компании. Гибкие настройки позволяют адаптировать систему под конкретные потребности и бизнес-процессы компании, что делает её идеальным инструментом как для крупных корпораций, так и для небольших предприятий.

Широкие функциональные возможности. Набор функциональных модулей и интеграций позволяет закрыть буквально все потребности малого и среднего бизнеса в Украине. Интеграция с электронной почтой, социальными сетями, почтовыми сервисами, маркетплейсами, финансовыси сайтами и банками позволяет эффективно управлять всеми аспектами взаимодействия с клиентами. Например, компания из сферы услуг сократила время ответа на запросы клиентов на 30% после внедрения KeyCRM, что привело к улучшению их обслуживания и увеличению лояльности клиентов.

Мощная аналитика. Вторым важным аспектом, который привлекает компании к KeyCRM, являются его мощные аналитические возможности. Например, одна из компаний-клиенток увеличила свою конверсию на 20% после внедрения KeyCRM, благодаря анализу поведения клиентов и оптимизации маркетинговых кампаний.

Выгодная ценовая политика. Вы получаете доступ ко всему функционалу за небольшую ежемесячную абонентскую плату.

Наличие мобильного приложения. Мы привыкли заниматься делами и вести бизнес на ходу. С мобильным приложением KeyCRM вы сможете всегда оставаться на связи со своими клиентами и партнерами, быстро решать рабочие вопросы и не выпадать из процессов в самые ответственные моменты.

Как эффективное и безболезненно внедрить систему в рабочие процессы

Внедрение любого нового инструмента в рабочие процессы компании требует тщательного планирования и последовательного подхода. Вот несколько советов, которые помогут сделать этот процесс максимально эффективным.

Во-первых, необходимо провести детальный анализ текущих бизнес-процессов компании и определить, каким образом внедрение KeyCRM может улучшить их эффективность. Это позволит точно определить цели и ожидания от новой системы и избежать лишних затрат времени и ресурсов.

После этого необходимо обеспечить обучение сотрудников. Важно, чтобы все пользователи системы были готовы к её использованию и полностью понимали её функционал. У KeyCRM, кстати, уже собрана большая база знаний, так что вам не придется ничего выдумывать самостоятельно.

Ключевым этапом является постепенное внедрение системы в рабочие процессы компании. Рекомендуется начать с небольших пилотных проектов или отделов, чтобы выявить и устранить возможные проблемы на ранних стадиях и обеспечить плавный переход к новой системе для всей компании.