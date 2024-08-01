Китай розширив обмеження на експорт військових безпілотників, — Bloomberg

1 августа 2024, 8:15

Як повідомляє видання, дрони з "високоточним вимірювальним обладнанням" були додані до чорного списку низкою відомств, включаючи Центральну військову комісію.

Пекін скоригував свій експортний контроль над безпілотниками, оскільки стикається зі зростаючою критикою з боку США та їхніх союзників.



Міністерство торгівлі Китаю підтвердило свою позицію, заявивши, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "розповсюдження зброї масового знищення, тероризму або у військових цілях".



«Китай виступає проти того, щоб експорт безпілотників використовувався в немирних цілях, і проти того, щоб окремі країни накладали незаконні санкції на китайські компанії і приватних осіб під приводом використання безпілотників», — додали в міністерстві.