13 августа 2024, 12:45

Кава зменшує ризик раптової смерті на 33%, – дослідження китайських вчених

10 років спостережень дали такий результат: працівники офісів, які пили 2-3 чашки кави на день, рідше страждали на онкологію, діабет і хвороби серця. Напій нейтралізував шкоду від сидячої роботи.


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