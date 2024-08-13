Кава зменшує ризик раптової смерті на 33%, – дослідження китайських вчених

10 років спостережень дали такий результат: працівники офісів, які пили 2-3 чашки кави на день, рідше страждали на онкологію, діабет і хвороби серця. Напій нейтралізував шкоду від сидячої роботи.
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