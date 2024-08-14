14 августа 2024, 13:15

Киевсовет заказал 30 новых принтеров на 1,17 млн. грн.

Согласно данным тендера, поставку принтеров должны осуществить в период со 2 сентября до 16 декабря. Аукцион для выбора поставщика начнется 16 августа.


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