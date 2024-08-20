Кабмин запустил программу кешбека 10% за покупку украинских товаров — Минэкономи

20 августа 2024, 14:15

Правительство утвердило порядок предоставления денежной помощи украинцам "Национальный кешбек". Граждане будут получать компенсацию 10% от стоимости купленных ими украинских товаров.

Программа заработает 2 сентября.



Полученные в рамках кешбека средства можно будет потратить на услуги — медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие. Или задонатить на ВСУ, или купить военные облигации. Максимальный объем кешбека — 3 тыс. грн в месяц.



Чтобы получать кешбек, гражданину необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении. Дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт. И далее в мобильном приложении "Дія" выбрать услугу "Национальный кешбек".



Кешбек будет предоставляться на товары украинского производства, в том числе лекарства и медицинские изделия, но не будет начисляться на подакцизные товары. Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольное, поэтому есть ли кешбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин.







