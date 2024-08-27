27 августа 2024, 9:15

Названы 4 витамина, которые продлевают жизнь

Согласно результатам нового исследования ученых из США, витамины могут оказывать влияние на продолжительность жизни.

Обзор на эту тему опубликован старшим научным сотрудником Исследовательского института детской больницы Окленда доктором Б. Эймсом.

В своей статье он акцентирует внимание на важности белков для человека и разделяет их на "белки жизнеобеспечения", влияющие на основные процессы в организме, и "белки долголетия", выполняющие вспомогательные и защитные функции.

При дефиците питательных веществ синтез "белков жизнеобеспечения" увеличивается, а "белков долголетия" — уменьшается, что приводит к повышению риска развития различных заболеваний.

По мнению ученых, существуют "витамины долголетия", которые способны поддерживать синтез необходимых белков, отвечающих за продолжительность жизни человека.

Какие витамины продлевают жизнь

Витамин К

Исследования показали, что этот витамин помогает активироваться белкам, которые нивелируют старческие заболевания. Также витамин К предотвращает ломкость артерий и болезни сердца, улучшает память и когнитивные функции, снижает риск заболевания раком. Больше всего этого витамина содержится в зеленых листовых овощах, бобовых, шпинате, капусте, томатах и листьях крапивы. Также витамин К содержится в черносливе, винограде, киви, инжире и авокадо.

Витамин С

Мощный антиоксидант, убивающий раковые клетки и укрепляющий иммунитет. Он способствует укреплению костной ткани, заживлению ран и поддержанию здоровья десен. Содержится в шиповнике, красном болгарском перце, петрушке, смородине, брюссельской капусте, клубнике, апельсине, лимоне, киви и шпинате.

Витамин D

С возрастом иммунная система начинает ослабевать, а витамин D способен ее поддерживать. Также он играет ключевую роль в усвоении кальция, укрепляющего плотность костной ткани. Еще витамин D поддерживает мышечный метаболизм, предотвращая нарастание на теле излишней жировой ткани. Больше всего его содержится в рыбьем жире, печени трески, сельди, семге, скумбрии, куриных желтках, молоке и сливочном масле, твердом сыре и красной икре.

Витамин А

Полезен для кожи, положительно влияет на когнитивные функции. Больше всего витамина А содержит говяжья печень, печень трески, сырая морковь, курага, сливочное масло, слоеные зеленые овощи, зелень, сыр, сливки, яйца, сметана, болгарский красный перец и сырая тыква.


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