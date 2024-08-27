Названы 4 витамина, которые продлевают жизнь

27 августа 2024, 9:15

Согласно результатам нового исследования ученых из США, витамины могут оказывать влияние на продолжительность жизни.

Обзор на эту тему опубликован старшим научным сотрудником Исследовательского института детской больницы Окленда доктором Б. Эймсом.



В своей статье он акцентирует внимание на важности белков для человека и разделяет их на "белки жизнеобеспечения", влияющие на основные процессы в организме, и "белки долголетия", выполняющие вспомогательные и защитные функции.



При дефиците питательных веществ синтез "белков жизнеобеспечения" увеличивается, а "белков долголетия" — уменьшается, что приводит к повышению риска развития различных заболеваний.



По мнению ученых, существуют "витамины долголетия", которые способны поддерживать синтез необходимых белков, отвечающих за продолжительность жизни человека.



Какие витамины продлевают жизнь

Витамин К

Исследования показали, что этот витамин помогает активироваться белкам, которые нивелируют старческие заболевания. Также витамин К предотвращает ломкость артерий и болезни сердца, улучшает память и когнитивные функции, снижает риск заболевания раком. Больше всего этого витамина содержится в зеленых листовых овощах, бобовых, шпинате, капусте, томатах и листьях крапивы. Также витамин К содержится в черносливе, винограде, киви, инжире и авокадо.



Витамин С

Мощный антиоксидант, убивающий раковые клетки и укрепляющий иммунитет. Он способствует укреплению костной ткани, заживлению ран и поддержанию здоровья десен. Содержится в шиповнике, красном болгарском перце, петрушке, смородине, брюссельской капусте, клубнике, апельсине, лимоне, киви и шпинате.



Витамин D

С возрастом иммунная система начинает ослабевать, а витамин D способен ее поддерживать. Также он играет ключевую роль в усвоении кальция, укрепляющего плотность костной ткани. Еще витамин D поддерживает мышечный метаболизм, предотвращая нарастание на теле излишней жировой ткани. Больше всего его содержится в рыбьем жире, печени трески, сельди, семге, скумбрии, куриных желтках, молоке и сливочном масле, твердом сыре и красной икре.



Витамин А

Полезен для кожи, положительно влияет на когнитивные функции. Больше всего витамина А содержит говяжья печень, печень трески, сырая морковь, курага, сливочное масло, слоеные зеленые овощи, зелень, сыр, сливки, яйца, сметана, болгарский красный перец и сырая тыква.