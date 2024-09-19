19 сентября 2024, 12:15

"Моршинську" можуть купити - чому це погано

У разі, якщо компанії «Карпатські мінеральні води» буде передано право управління активами IDS Ukraine (виробник «Моршинської»), то вона отримає можливості жорстко диктувати умови продавцям, що призведе до її домінування на ринку води.



Це поставить у гірші умови як менших виробників, так і нових учасників ринку.



В IDS Ukraine заявили, що зобов’язання, які «Карпатські мінеральні води» дають перед Антимонопольним комітетом України, не дадуть очікуваних результатів.



Монополіст зможе отримати низку переваг, зокрема:



Зниження витрат завдяки масштабу закупівель матеріалів та послуг;

Тиск на постачальників і ритейл через об'єднану дистрибуцію;

Маніпулювання цінами, що погіршить становище існуючих виробників і створить перешкоди для нових гравців.



За даними IDS Ukraine, їхній конкурент має стратегію обходу антимонопольних обмежень, яка полягає у використанні кадрових маніпуляції для контролю над «Моршинською». Оскільки планується звітування перед АМКУ лише раз на півроку, то це унеможливить своєчасну реакцію на можливі порушення.



IDS Ukraine зазначила, що обіцянки «Карпатських мінеральних вод» мають декларативний характер, і їхнє порушення не матиме юридичних наслідків. Якщо злиття відбудеться, то в Україні може просто зникнути конкуренція на ринку води, яка є стратегічним продуктом.

