23 сентября 2024, 13:15

Укрзализниця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+

Каждый пассажир теперь сможет подключиться к сети «WIFI test» и пользоваться бесплатным 1Гб трафика на скорости 100 мб/c.



«Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к Интернету через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях сверхважно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми».

