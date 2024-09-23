Укрзализниця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+

Каждый пассажир теперь сможет подключиться к сети «WIFI test» и пользоваться бесплатным 1Гб трафика на скорости 100 мб/c.
«Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к Интернету через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях сверхважно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми».
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