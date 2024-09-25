Фильмы и сериалы о небезопасных знакомствах в соцсетях

25 сентября 2024, 12:15

«В поиске», 2021

Документальная картина погружает в мир современных онлайн-знакомств жителей Нью-Йорка. Фильм акцентирует внимание на переплетении виртуального взаимодействия с реальной жизнью, на самопрезентации современных людей, их ожиданиях и желаниях.



«Роковая ошибка», 2022

Анна — школьница старших классов. Как-то она знакомится в Сети с Эриком, который в два раза старше нее. Пока пара общается онлайн, кажется, что Эрик единственный, кто может понять Анну и разделяет ее интересы. Но на 17-й день рождения девушки Эрик решает познакомиться с ней в реальной жизни. И теперь она оказывается перед дилеммой, которую очень сложно решить.



«Аферист из Tinder», 2022

Реальная история Шимона Хаюта, который выдавал себя за наследника алмазного магната Саймона Леваева. Он знакомился с девушками через Tinder, пускал им пыль в глаза якобы своим богатством, а затем… оказывалось, что ему нужны деньги, большие деньги. Наивные девушки, считая, что у Шимона/Саймона временные трудности, попадались в ловушку афериста.



«Мой парень - маньяк», 2023

Не питая особых иллюзий, главная героиня заводит аккаунт в приложении для знакомств. Вдруг приятный молодой человек назначает ей свидание. Все проходит замечательно и между ними завязываются близкие отношения. Правда, есть одно «но»… в городе орудует маньяк, который находит жертв через приложение для знакомств.



«Подделка»/«Фальш», 2024

40-летняя Кедди — успешная писательница, у которой не задалась личная жизнь. Через приложение она знакомится с фермером и застройщиком Джо. Но узнавая его ближе, Кедди обнаруживает, что он не тот, кем хочет казаться.