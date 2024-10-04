Ураган "Хелен" стал третьим по смертоносности в США

4 октября 2024, 11:15

По меньшей мере 213 человек погибли в шести американских штатах в результате урагана "Хелен". Многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

Чиновники говорят, что ожидают роста числа погибших по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Многие из смертей зафиксированы в горах западной части Северной Каролины, где произошло катастрофическое наводнение после сильных осадков. Осадки выпадали в два этапа: один раз до и один раз после того, как шторм обрушился на побережье региона Биг-Бенд во Флориде, имея на тот момент мощность четвертой категории. Порывы ветра достигали более 62 м/с. Смерти, связанные с ураганом, распространились от Флориды до Вирджинии на севере США.



Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных в Соединенных Штатах, по крайней мере, с момента появления современных методов прогнозирования погоды. По текущему числу погибших он занимает третье место среди ураганов, обрушившихся на США с 2000 года, уступив "Марии" (2017 год) и "Катрине" (2005 год). Он превзошел разрушительный ураган "Йен" (2022 год), а также супершторм "Сэнди" (2012 год).