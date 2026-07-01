Пес-спасатель обнаружил почти 100 человек под завалами в Венесуэле

1 июля 2026, 15:15

По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле погибли более 1 700 человек, пострадали свыше 5 000. Пропавшими без вести остаются около 50 тысяч человек.

В спасательной операции участвуют более 1600 специалистов, а также 186 поисковых собак. Среди них - девятилетний бордер-колли Цунами, пишет La Repubblica.В 2017 году щенка от истощения спасли волонтеры, после лечения колли отдали в Центр подготовки кинологических команд по ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2022 году Цунами помогал спасателям в городе Лас-Техериас искать людей под оползнями. В 2023 году пес участвовал в поиске пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции.В текущей миссии в Венесуэле его сопровождает ветеринар, чтобы сохранить темп поисков. Эта спасательная операция будет последней перед выходом собаки на пенсию.