Турция направляет в Венесуэлу поисково-спасательную команду после землетрясений

29 июня 2026, 9:45

Власти Турции завершили подготовку к отправке в Венесуэлу поисково-спасательной команды для оказания помощи после разрушительных землетрясений.

В гуманитарную группу входят 37 сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), 6 человек из Национальной медицинской спасательной группы (UMKE), 2 сотрудников Турецкого Красного Креста. Также в зону бедствия направляются две поисковые собаки и 3 укомплектованных поисково-спасательных автомобиля.Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до 235, еще 4.300 человек получили ранения.