В Cybertruck, который взорвался в Лас-Вегасе возле отеля Трампа, погиб человек

Местные спасатели заявили, что работают над извлечением тела погибшего из автомобиля, сообщает NBC News.
Также известно о семи пострадавших прохожих в результате взрыва.
Правоохранители заявили, что расследуют инцидент как возможный акт терроризма, сообщает ABC News. Но на данный момент следователи не знают, что стало причиной взрыва. Также подтверждено, что в машине были фейерверки.
Основатель Tesla, которая производит Cybertruck, Илон Маск заявил, что все руководство компании расследует инцидент.
"Мы никогда не видели ничего подобного", — написал Маск в Х.