В Cybertruck, который взорвался в Лас-Вегасе возле отеля Трампа, погиб человек

2 января 2025, 8:15

Местные спасатели заявили, что работают над извлечением тела погибшего из автомобиля, сообщает NBC News.

Также известно о семи пострадавших прохожих в результате взрыва.Правоохранители заявили, что расследуют инцидент как возможный акт терроризма, сообщает ABC News. Но на данный момент следователи не знают, что стало причиной взрыва. Также подтверждено, что в машине были фейерверки.Основатель Tesla, которая производит Cybertruck, Илон Маск заявил, что все руководство компании расследует инцидент."Мы никогда не видели ничего подобного", — написал Маск в Х.