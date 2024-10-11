11 октября 2024, 8:45

Криптовалюта в Украине станет легальной в следующем году

"В Украине планируют легализовать криптовалюту в первой половине 2025 года", — сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Гетманцев.


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