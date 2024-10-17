Представляємо нові функції захисту від крадіжок для користувачів Android

17 октября 2024, 13:15

Наші телефони стають все більш важливими для зберігання конфіденційних даних, як-от платіжної інформації та особистих даних, втрата телефона може стати неприємним досвідом.

Ось чому ми розробили та ретельно протестували в бета-версії повний набір функцій, призначених для захисту вас і ваших даних на кожному етапі – до, під час і після викрадення пристрою.

Ці розширені функції захисту від крадіжок тепер доступні користувачам у всьому світі завдяки оновленню Android 15 і Google Play (на пристроях з Android 10 і вище).



Функція Блокування у разі виявленні крадіжки (Theft Detection Lock) використовує потужний штучний інтелект для проактивного захисту вас у момент спроби крадіжки. Використовуючи машинне навчання на пристрої, функція Theft Detection Lock здатна аналізувати різні сигнали пристрою для виявлення потенційних спроб крадіжки. Якщо алгоритм виявляє потенційну спробу крадіжки, він блокує екран телефона, щоб не допустити злодіїв.



Щоб захистити ваші конфіденційні дані у випадку крадіжки телефону, Theft Detection Lock використовує датчики пристрою для виявлення спроб крадіжки. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для якомога більшої кількості пристроїв. Ця функція розгортатиметься поступово, щоб забезпечити сумісність із різними пристроями, і відтепер вона запрацює на пристроях Android, які охоплюють 90% активних користувачів у всьому світі. Періодично перевіряйте сторінку налаштувань захисту від крадіжки, щоб дізнатися, чи підтримує функцію ваш пристрій на цей момент.



Крім Theft Detection Lock, блокування пристрою в офлайн-режимі (Offline Device Lock) захищає вас, якщо злодій намагається відключити ваш пристрій від мережі, щоб витягти дані або уникнути віддаленого стирання через функцію Android "Знайти пристрій". Якщо розблокований пристрій перебуває в автономному режимі протягом тривалого часу, ця функція блокує екран, щоб ваш телефон не міг бути використаний злодіями.



Якщо ваш пристрій Android все ж загубився або був вкрадений, функція “Віддалене блокування” (Remote Lock) може швидко допомогти вам його захистити. Навіть якщо в момент крадіжки ви не можете згадати свої облікові дані Google, ви можете скористатися будь-яким пристроєм, щоб відвідати сайт Android.com/lock і заблокувати свій телефон, використовуючи лише перевірений номер телефону. Віддалене блокування захищає ваш пристрій, поки ви відновлюєте доступ через функцію Android “Знайти пристрій”, що дозволяє вам захистити, знайти або віддалено стерти ваш пристрій. З міркувань безпеки ми завжди рекомендуємо постійно створювати резервні копії вашого пристрою, щоб віддалене стирання даних не було проблемою.



Ці функції тепер доступні на більшості пристроїв з Android 10 і вище через оновлення Google Play Services і повинні бути увімкнені в налаштуваннях.



Android 15 представляє нові функції безпеки, щоб запобігти крадіжці, перш ніж вона станеться, ускладнюючи злодіям доступ до конфіденційних налаштувань, додатків або скидання вашого пристрою для перепродажу:



Зміни чутливих налаштувань, таких як “Знайти пристрій”, тепер вимагають введення PIN-коду, пароля або біометричної автентифікації.



Кілька невдалих спроб входу, які можуть свідчити про те, що злодій намагається вгадати ваш пароль, призведуть до блокування вашого пристрою, запобігаючи несанкціонованому доступу.



А вдосконалений захист від скидання до заводських налаштувань ще більше ускладнює злодіям скидання пристрою без облікових даних вашого облікового запису Google, що значно знижує його вартість при перепродажу та захищає ваші дані.



Пізніше цього року ми запустимо функцію Identity Check (Перевірка особи) – додаткову функцію, яка надає додатковий рівень захисту, вимагаючи біометричної автентифікації при доступі до критичних налаштувань облікового запису Google і пристрою, таких як зміна PIN-коду, вимкнення захисту від крадіжок або доступ до Passkeys з ненадійного місця. Це допомагає запобігти несанкціонованому доступу, навіть якщо PIN-код вашого пристрою скомпрометований.



Інтегруючи передові технології, такі як штучний інтелект і біометрична автентифікація, ми робимо пристрої Android менш привабливими цілями для злодіїв, щоб забезпечити вам більший спокій. Ці функції захисту від крадіжок – лише один приклад того, як Android працює над забезпеченням реального захисту для всіх. Ми працюємо з нашими партнерами по всьому світу, щоб постійно покращувати безпеку Android і допомагати вам і вашим даним залишатися в безпеці.