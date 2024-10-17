17 октября 2024, 14:15

Украина и Греция подписали соглашение по безопасности

"Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем. Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16", — рассказал президент Владимир Зеленский.



В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией, сообщили в ОП.

