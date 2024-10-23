Действия Трампа в случае победы на выборах могут обвалить евро

Одна из крупнейших инвестиционных компаний США и мира Goldman Sachs прогнозирует, что евро может упасть на 10 % — что означает падение ниже $1 доллара — при сценарии, в котором Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и снизит внутренние налоги, если он победит на президентских выборах в США, пишет Reuters.
Тарифы в размере 10% на весь импорт США и 20% на китайскую продукцию в сочетании со снижением налогов могут привести к резкому росту доллара и падению евро на 8-10%, рассказал аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл. Обе меры, вероятно, приведут к росту инфляции, что подразумевает значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.
"Мы ожидаем, что наиболее сильную реакцию доллара вызовет победа республиканцев, которая откроет двери для более значительного повышения тарифов в сочетании со снижением налогов в стране", — отмечает Кэхилл.
Более узкая торговая война, в которой Трамп введет дополнительные тарифы только против Китая, может привести к падению евро примерно на 3%, считает Кэхилл.
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