24 октября 2024, 11:15

В США полсотни человек отравились гамбургерами из McDonald's, один человек умер

По данным CDC, отравления были зафиксированы в период с 27 сентября по 11 октября.



Один из пострадавших находится в реанимации из-за гемолитически-уремического синдрома, спровоцированного отравлением. Еще один пострадавший — пожилой мужчина из Колорадо — скончался.



Все пострадавшие заявили, что перед отравлением ели четвертьфунтовые гамбургеры в McDonald's. В CDC установили, что причиной отравления стала кишечная палочка, которой, по предварительным данным, был заражен лук (также эксперты проверяют говядину, из которой делали котлеты для бургеров).



В центре отметили, что реальное количество отравившихся людей может быть больше, поскольку обычно кишечная палочка не вызывает тяжелых симптомов и люди выздоравливают без медицинской помощи. Кроме того, первые симптомы после отравления появляются только через три-четыре недели.

