Лидеры рынка энергетических напитков в Украине: краткий обзор

25 октября 2024, 12:25

Если говорить о нише безалкогольных напитков, то рынок энергетиков в нем можно считать совсем молодым. Но с хорошими перспективами. В 2023 году доля энергетических напитков составляла, согласно данным IDS Ukraine, чуть более 5%, хотя всего 5 лет назад она не превышала 2%. Динамика весьма неплохая, даже в нынешних условиях. Что же предлагает нам современный рынок? Ключевых его игроков и их продукцию рассмотрели в аналитическом агентстве Pro-Consulting.

На сегодня это безусловный лидер ниши с долей, которая уверенно приближается к 50%. Превышение этого показателя можно считать началом монополизации рынка, и предпосылки для этого есть. Что же предлагает компания «Новые продукты»?

Недорогой безалкогольный энергетик появился в 2005 году и сразу стал настоящим хитом продаж. Он отличается высоким содержанием кофеина, таурина и витаминов, выпускается с несколькими вкусами (Original, Urban, Boost, Jungle, Ultra, самый свежий, появившийся в 2023 году, — Stalker). Продается повсеместно, есть также возможность купить Non Stop онлайн.

Еще один чрезвычайно популярный напиток, относящийся к категории слабоалкогольных. Выпущен в 2007 году, содержит 8,5% алкоголя, витамины, кофеин, а также экстракты тропических дамианы и гуараны. Линейка включает три вкуса: классический Revo Energy, вишневый и Revo Energy Black.

Дата дебюта на рынке — 2011 год. Содержит примерно тот же комплекс ингредиентов, что и Non Stop. Стоит недорого, также включает несколько вкусов.

Новинка 2024 года. Слабоалкогольный энергетик с двумя вкусами, стоит дешевле Revo, но пока не пользуется большой популярностью.

Всемирно известный бренд, до появления продукции ГК «Новые продукты» был лидером украинского сегмента энергетических напитков. Имеет линейку одноименных энергетиков в жестяной таре нескольких размеров (0,25, 0,33 и 0,47 мл), и несколько вкусов. Кроме кофеина, содержит сахарозу, глюкозу, глюкуронолактон, витамины. Несмотря на достаточно высокую стоимость (в пересчете на единицу объема), продолжает удерживать второе место с долей 17%. Которая, впрочем, на протяжении ряда лет снижается.

Один из лидеров безалкогольного сегмента рынка Украины выпускает и энергетик Burn, который с долей в 10% удерживает третье место в списке самых продаваемых брендов ниши. Присутствует на отечественном рынке с 2002 г., выпускается в двух вариантах вкусов: цитрусовом и ягодном.

Выпускает энергетик «Воля». Несмотря на молодость (продается с 2023 г.), напиток сумел за менее чем за год завоевать долю рынка в 3%, и она продолжает расти. Высокий спрос можно отнести на счет патриотического названия и невысокой стоимости. Популярность остальных присутствующих на рынке брендов, большая часть из которых представлена в онлайн-магазине MAUDAU, не столь высока, как у лидеров. Это бренды Adrenaline Rush, Monster Energy, Hell Energy, Battery и некоторые другие, менее известные.