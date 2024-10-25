Лидеры рынка энергетических напитков в Украине: краткий обзор

Если говорить о нише безалкогольных напитков, то рынок энергетиков в нем можно считать совсем молодым. Но с хорошими перспективами. В 2023 году доля энергетических напитков составляла, согласно данным IDS Ukraine, чуть более 5%, хотя всего 5 лет назад она не превышала 2%. Динамика весьма неплохая, даже в нынешних условиях. Что же предлагает нам современный рынок? Ключевых его игроков и их продукцию рассмотрели в аналитическом агентстве Pro-Consulting.ГК «Новые продукты»
На сегодня это безусловный лидер ниши с долей, которая уверенно приближается к 50%. Превышение этого показателя можно считать началом монополизации рынка, и предпосылки для этого есть. Что же предлагает компания «Новые продукты»?Non Stop
Недорогой безалкогольный энергетик появился в 2005 году и сразу стал настоящим хитом продаж. Он отличается высоким содержанием кофеина, таурина и витаминов, выпускается с несколькими вкусами (Original, Urban, Boost, Jungle, Ultra, самый свежий, появившийся в 2023 году, — Stalker). Продается повсеместно, есть также возможность купить Non Stop онлайн.
Revo
Еще один чрезвычайно популярный напиток, относящийся к категории слабоалкогольных. Выпущен в 2007 году, содержит 8,5% алкоголя, витамины, кофеин, а также экстракты тропических дамианы и гуараны. Линейка включает три вкуса: классический Revo Energy, вишневый и Revo Energy Black.Pit Bull
Дата дебюта на рынке — 2011 год. Содержит примерно тот же комплекс ингредиентов, что и Non Stop. Стоит недорого, также включает несколько вкусов.Next
Новинка 2024 года. Слабоалкогольный энергетик с двумя вкусами, стоит дешевле Revo, но пока не пользуется большой популярностью.Red Bull
Всемирно известный бренд, до появления продукции ГК «Новые продукты» был лидером украинского сегмента энергетических напитков. Имеет линейку одноименных энергетиков в жестяной таре нескольких размеров (0,25, 0,33 и 0,47 мл), и несколько вкусов. Кроме кофеина, содержит сахарозу, глюкозу, глюкуронолактон, витамины. Несмотря на достаточно высокую стоимость (в пересчете на единицу объема), продолжает удерживать второе место с долей 17%. Которая, впрочем, на протяжении ряда лет снижается.Coca-Cola
Один из лидеров безалкогольного сегмента рынка Украины выпускает и энергетик Burn, который с долей в 10% удерживает третье место в списке самых продаваемых брендов ниши. Присутствует на отечественном рынке с 2002 г., выпускается в двух вариантах вкусов: цитрусовом и ягодном.IDS Ukraine
Выпускает энергетик «Воля». Несмотря на молодость (продается с 2023 г.), напиток сумел за менее чем за год завоевать долю рынка в 3%, и она продолжает расти. Высокий спрос можно отнести на счет патриотического названия и невысокой стоимости. Популярность остальных присутствующих на рынке брендов, большая часть из которых представлена в онлайн-магазине MAUDAU, не столь высока, как у лидеров. Это бренды Adrenaline Rush, Monster Energy, Hell Energy, Battery и некоторые другие, менее известные.