В Украине стартует пилотный проект по внедрению 5G — Минцифры

4 ноября 2024, 11:15

В трех городах страны протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот проект продлится два года и пройдет в два этапа.

Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.



5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.



"Это один из ключевых шагов к полноценному запуску 5G в Украине, который мы планируем завершить до 2030 года", — заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.



