Медики у Старокостянтинівській лікарні запідозрили апендицит, а у Хмельницькій обласній дівчинці діагностували рідкісну хворобу — синдром Уїлкі. Через це дитина не могла їсти і блювала.
Дівчинку направили до Львова. Там їй провели термінову операцію за допомогою робота-хірурга Da Vinci Si.
Зараз дитина відновлюється після операції, знову повноцінно харчується та відновлює вагу.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
ТОП изобретений Древнего Рима, которыми мы пользуемся до сих пор
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
OPPO AED Україна представляє новинку- смартфон OPPO A40m
- Технологии | Сегодня, 12:15
Bosch та Pirelli підписали угоду про співпрацю
- Интернет | Сегодня, 11:45
У Молдові запустять платформу для працевлаштування українських біженців
- Технологии | Сегодня, 11:15
6-річній дівчинці з Хмельниччини провели операцію за допомогою робота-хірурга
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмової олії в продуктах
- Технологии | Сегодня, 10:15
Биткоин достиг нового рекордного максимума в более $75 тыс
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Країни ЄС, які надали українцям тимчасовий захист
- Бизнес | Сегодня, 9:15
"єОселя" становится доступнее: украинцы до 26 лет могут получить ипотеку
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
- Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень
- Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста
- Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта
- Фотогалереи | 15 октября, 21:29
На "Академик Вернадский" фиксируют масовое возвращение пингвинов
- Обзоры | 15 октября, 10:40
Gelius Shark X KZBS-003i – захищена "розкладна" колонка з підсвіткою та вбудованим МР3
- Обзоры | 3 октября, 21:44
ColorWay USB-C 6-в-1 Type C PD 100W/USB3.0х3/HDMI 4К/RJ45 (CW-HUB02) – більше, ніж просто хаб
Популярные новости
- Бизнес | 2 ноября, 23:17
Топ-менеджер з TikTok очолить продуктовий напрямок Binance 3.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
ТОП изобретений Древнего Рима, которыми мы пользуемся до сих пор 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
OPPO AED Україна представляє новинку- смартфон OPPO A40m 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Bosch та Pirelli підписали угоду про співпрацю 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:45
У Молдові запустять платформу для працевлаштування українських біженців 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
6-річній дівчинці з Хмельниччини провели операцію за допомогою робота-хірурга 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмової олії в продуктах 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Биткоин достиг нового рекордного максимума в более $75 тыс 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Країни ЄС, які надали українцям тимчасовий захист 0.00