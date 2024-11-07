7 ноября 2024, 11:15

6-річній дівчинці з Хмельниччини провели операцію за допомогою робота-хірурга

Медики у Старокостянтинівській лікарні запідозрили апендицит, а у Хмельницькій обласній дівчинці діагностували рідкісну хворобу — синдром Уїлкі. Через це дитина не могла їсти і блювала.



Дівчинку направили до Львова. Там їй провели термінову операцію за допомогою робота-хірурга Da Vinci Si.



Зараз дитина відновлюється після операції, знову повноцінно харчується та відновлює вагу.

