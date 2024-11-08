8 ноября 2024, 9:45

Україна допомогла запобігти відключенням світла у Польщі

Польський оператор системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PES) нещодавно попереджав, що останніми днями у Польщі вітрові електростанції практично припинили виробляти електроенергію через недостатній вітер.



Для компенсації дефіциту Польща розпочала аварійний імпорт з України, Німеччини та Швеції.

