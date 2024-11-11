11 ноября 2024, 14:45

Canon Zoemini 2 — мобильный принтер без чернил, который легко поместится в кармане.



Устройство позволяет распечатать на бумаге фотографию в любом месте в любой момент.

Печать – беспроводная, подключение принтера к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.0. Скорость печати - около 50 секунд.



Разрешение печати: 313 x 500 точек на дюйм. Максимальный формат бумаги: 5,0 x 7,6 см.



Заряда аккумулятора (встроенный литий-полимерный, 500 мА·ч) хватает на печать в среднем 20 отпечатков. Пополнить заряд батареи можно через USB Type-C за 20 минут до 50% и за 50 минут до полной зарядки.



Размер принтера Canon Zoemini 2: 120 x 84 x 21,5 мм. Вес - 177 г.



Фотопринтер Canon Zoemini 2: мобильная печать без чернил.

Устройство совместимо с iOS 12.0 и выше, Android 6.0 и выше.