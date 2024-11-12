Спутниковые данные демонстрируют сокращение городских зеленых зон

12 ноября 2024, 11:10

Husqvarna Group представила "Отчет о городских зеленых насаждениях 2024", в котором говорится о тревожном сокращении городских зеленых насаждений во всем мире. Анализируя спутниковые данные и информацию по искусственному интеллекту из 344 городов в 62 странах, отчет показывает, что в 75% этих городов наблюдается сокращение зеленых насаждений. Таким образом, тенденция сохраняется в том же направлении, что и в предыдущие годы.

С 2019 года HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Insights) от Husqvarna Group предоставляет важные данные о развитии городских зеленых насаждений. Инструменты HUGSI используются в международных исследованиях и как основа для принятия решений городами по всему миру по планированию с учетом потребности в зеленых насаждениях в городе.

«Зеленые насаждения - это легкие города, они улучшают качество воздуха, снижают уровень шума и увеличивают биоразнообразие, предлагая при этом рекреационные возможности. Поэтому мы стремимся повысить осведомленность о развитии городских зеленых насаждений, чтобы способствовать устойчивому развитию городов», - говорит Эрик Свон, специалист по зеленым насаждениям и руководитель проекта HUGSI в Husqvarna Group.

По сравнению с предыдущим годом, в 344 проанализированных городах на 63 млн м2 стало меньше зеленых насаждений, что противоречит растущему консенсусу относительно важности городских зеленых насаждений. Общая потеря 158 млн м2 зеленых насаждений зафиксирована во всех исследуемых городах, прежде всего из-за человеческой деятельности, такой как строительство и расширение городов. С другой стороны, было добавлено или улучшено 95 млн м2 новых зеленых насаждений. Большая часть этого прироста связана с расширением площадей травяного покрова, вероятно, из-за погодных условий и других пассивных факторов, а не с активными усилиями по озеленению.

Проанализированные города варьируются от 3000 жителей в голландском городе Ренсводе до 30 миллионов в Шанхае, Китай. Средний показатель зеленых насаждений в городах составляет 43%, варьируясь от 25% в Южной и Западной Азии до 47% в Европе. Например, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, имеет только 1% зеленых насаждений, тогда как в некоторых меньших голландских городах более 70% измеренных территорий являются зелеными. Европа остается самым зеленым регионом, а такие города, как Рим и Эдинбург, демонстрируют значительный рост количества зеленых насаждений. Вильнюс, Литва, выделяется среди европейских столиц своими большими и хорошо распределенными зелеными зонами, часто покрытыми деревьями. Прага, Варшава и Берлин также могут похвастаться значительными и здоровыми зелеными зонами.

Положительные для природы города возможны Несмотря на общий спад, 87 из 342 проанализированных городов смогли добавить больше зеленых насаждений, чем потеряли. Ярким примером является Сантьяго, где чистый прирост зеленых зон составил 9,8 млн м², что, вероятно, связано с сильными дождями в июне 2023 года.