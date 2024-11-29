Як працюватимуть нові правила броні з 1 грудня 2024 року

29 ноября 2024, 11:15

Деталі:

▪️всі процеси бронювання будуть переведені в електронний формат через додаток "Дія";▪️Працівник буде бронюватися, якщо він відповідає таким критеріям:

- Знаходиться на військовому обліку;

— у трудових відносинах із критично важливим підприємством;

- Отримує зарплату не менше 20 000 грн;

- Уточнив військово-облікові дані і не знаходиться в розшуку.

▪️бронювання, що діють на 23 листопада 2024 року, дійсні, але не довше 28 лютого 2025 року. Потім їх скасують, якщо критично важливе підприємство повторно не забронює цих працівників через Дію до цієї дати;

▪️Приватні підприємства для отримання статусу критичного повинні відповідати двом обов'язковим критеріям: рівень середньої зарплати на підприємстві не менше 20 000 грн., а також має бути підтверджено відсутність боргів перед державним та місцевим бюджетами;

▪️Забронювати можна зазвичай не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Понад 50% – лише за окремим рішенням міністра оборони.