5 декабря 2024, 9:45

Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более $1,3 млрд — Шмыгаль

"Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов. В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности. Важно, что часть средств — это безвозвратные гранты", — сообщил премьер-министр.

