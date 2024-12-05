"Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов. В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности. Важно, что часть средств — это безвозвратные гранты", — сообщил премьер-министр.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более $1,3 млрд — Шмыгаль
- Технологии | Сегодня, 9:15
Разработчики из Brave1 создали "украинский Mavic" — Федоров
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Расходов на оборону в размере 2% ВВП недостаточно — Рютте
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами
- Бизнес | Вчера, 23:14
Ajax Systems здобула визнання Security & Fire Excellence Awards 2024
- Связь | Вчера, 12:45
lifecell запускає акцію для нових MNP-абонентів "сТОП-ціна"
- Бизнес | Вчера, 12:15
Bolt підбиває підсумки 2024 року: найважливіші новини та статистика
- Технологии | Вчера, 11:45
Vodafone відкрив у Києві інсталяцію з понівеченого війною обладнання
- Бизнес | Вчера, 11:15
Нова пошта відкрила нове відділення в Литві
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 22:34
Cougar Screamer-X – цей звук сподобається професіоналам
- Обзоры | 29 ноября, 13:10
ColorWay CW-LD03 - світлодіодна LED-стрічка, що працює від повербанка
- Фотогалереи | 27 ноября, 23:54
В канадской Альберте начался сезон "световых столбов"
- Фотогалереи | 17 ноября, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет
- Обзоры | 17 ноября, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор
- Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 23:14
Ajax Systems здобула визнання Security & Fire Excellence Awards 2024 5.00
- Интернет | Позавчера, 20:45
Лицензионные онлайн казино — гарантия честной игры и выплат 1.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на более $1,3 млрд — Шмыгаль 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Разработчики из Brave1 создали "украинский Mavic" — Федоров 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Расходов на оборону в размере 2% ВВП недостаточно — Рютте 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами 0.00
- Связь | Вчера, 12:45
lifecell запускає акцію для нових MNP-абонентів "сТОП-ціна" 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:15
Bolt підбиває підсумки 2024 року: найважливіші новини та статистика 0.00
- Технологии | Вчера, 11:45
Vodafone відкрив у Києві інсталяцію з понівеченого війною обладнання 0.00