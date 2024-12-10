10 декабря 2024, 14:45

Между Украиной и Румынией через Тису построят мост — Шмыгаль

"Утверждаем соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на пункте пропуска "Белая Церковь — Сигету Мармацией", — заявил премьер-министр.  
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