Между Украиной и Румынией через Тису построят мост — Шмыгаль

"Утверждаем соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на пункте пропуска "Белая Церковь — Сигету Мармацией", — заявил премьер-министр.
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