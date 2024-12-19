S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупился, в планах — сериал на Netflix

19 декабря 2024, 9:45

Украинский бизнесмен, владелец компании GSC Game World Максим Криппа в интервью Forbes Ukraine рассказал, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупилась и стала приносить прибыль.

Он не назвал конкретные цифры, но отметил, что разработка игры обошлась в несколько миллионов долларов.



По словам Криппы, в стратегии продвижения игры GSC ориентируется на опыт польской компании CD Projekt RED. "Ведьмак" стал национальной гордостью Польши — сперва это были книги, а потом — игры и сериал на Netflix. У команды S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже есть планы по поводу сериала.



"Мне бы хотелось, чтобы мы получили сериал на Netflix. Определенные переговоры сейчас ведутся, но вопрос еще не решен", — рассказал он.