Ілон Маск розкритикував міграційну та енергетичну політику Німеччини

30 декабря 2024, 14:45

За його словами, Німеччина перебуває на межі економічного і культурного колапсу, а економіка країни "загрузла в бюрократії і задушливих правилах".

Крім того, він назвав опозиційну партію AfD "останньою іскрою надії" для країни.Маск стверджує, що ця партія хоче знизити податки і роль держави в економіці, а також знайти нові підходи в енергетиці, відновивши атомну генерацію. Також "AfD виступає за контрольовану міграційну політику" і "виступає за реформи в освіті, що сприяють критичному мисленню замість ідеологічної обробки, і підтримує технологічні галузі".Сам мільярдер вважає, що має право критикувати німецьку владу, оскільки є великим інвестором у промисловість і технології Німеччини.