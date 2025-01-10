10 января 2025, 14:45

Withings создала умное зеркало, способное определять наличие болезней

Гаджет управляется прикосновениям и голосовым помощником. Зеркало показывает данные о состоянии здоровья сердца и легких.


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