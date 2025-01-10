Получение криптолицензии в Сальвадоре

10 января 2025, 12:25

Криптолицензия в Сальвадоре, наделяющая субъектов хозяйствования полномочиями на осуществление операций с виртуальными валютами на территории этой юрисдикции, является правовым основанием для узаконивания их деятельности в данной сфере. Признание Bitcoin в качестве законного платежного средства на территории Республики Сальвадор дало дополнительный импульс развитию криптоиндустрии и обусловило необходимость введения строгого лицензирования для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей.

Принятие BTC в качестве средства платежа вызвало резонанс в международном криптосообществе. В данном материале https://incfine.com/poluchenie-kriptolicenzii-v-salvadore/ будет разъяснен вопрос, как получить криптолицензию в Сальвадоре, представлен анализ правовых механизмов, регламентирующих деятельность в сфере цифровых активов.

Интеграция цифровых валют в национальную платежную систему посредством признания BTC законным платежным средством стимулировала инновационные процессы в экономике. Крипто лицензия в Сальвадоре наделяет ее обладателя статусом легального участника рынка цифровых активов, предоставляя ему ряд преимуществ, включая доступ к банковским услугам и возможность осуществления трансграничных транзакций.

Сальвадор, выступая в роли первопроходца в области крипторегулирования в Латинской Америке, разработал инновационную правовую инфраструктуру, обеспечивающую легитимность и прозрачность операций с цифровыми активами. Благоприятное геоэкономическое положение страны, характеризующееся близостью к крупным рынкам, создает стимулы для развития криптовалютного сектора. Нулевая налоговая ставка на доходы, полученные от операций с криптовалютой, а также отсутствие косвенного налогообложения, формируют привлекательный налоговый режим для инвесторов.

Закон о Биткоине, являясь основополагающим нормативным актом в сфере регулирования криптовалют в Сальвадоре, содержит исчерпывающий перечень требований к участникам рынка. Получение лицензии на криптодеятельность в Сальвадоре, наряду с соблюдением установленных законодательных норм, может рассматриваться как своеобразный «паспорт» для выхода на латиноамериканские рынки. Страна нацелена развивать свою репутацию как регионального центра инноваций в сфере блокчейна, что открывает широкие перспективы для глобального сотрудничества и инвестиций.

Получение крипто лицензии в Сальвадоре открывает перед лицензиатом доступ к передовым технологическим разработкам и ноу-хау в области криптовалют, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить конкурентоспособность на глобальном рынке. Государство оказывает всестороннюю поддержку субъектам криптовалютного рынка, предоставляя консультационные услуги, содействие в регистрации юридических лиц и другие виды содействия. Для стимулирования развития криптовалютной индустрии был создан специальный государственный фонд, направленный на финансирование инновационных проектов в данной сфере.

Одним из наиболее привлекательных аспектов инвестиционной политики является программа получения гражданства Сальвадора за инвестиции в криптовалюте. Для участия в данной программе иностранцу необходимо инвестировать сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов США, в BTC или стейблкоины USDT, а также пройти процедуру проверки благонадежности.

Компетенция по надзору и регулированию рынка цифровых активов в Сальвадоре возложена на специально уполномоченные государственные органы — Comisión Nacional De Activos Digitales и Banco Central de Reserva de El Salvador. Для легализации деятельности с криптовалютами на территории государства, юридическое лицо подлежит обязательной процедуре лицензирования, предусмотренной действующим законодательством. Данная процедура направлена на минимизацию рисков, связанных с нестабильностью криптовалютного рынка, отмыванием денежных средств и иными видами финансовых преступлений, а также на обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов.

Процесс получения криптолицензии в Сальвадоре включает следующие этапы:

1. Регистрация криптокомпании в Сальвадоре.2. Формирование пакета документации, среди них учредительные документы, детализированное описание криптовалютного проекта, включая бизнес-модель, техническую инфраструктуру и целевые рынки, подтверждающие документы, демонстрирующие технические и финансовые возможности заявителя для осуществления деятельности, доказательства соблюдения регуляторных требований по AML/CTF, профессиональные квалификации и иные сведения о руководителях и ключевых сотрудниках компании.3. Внесение государственного платежа, предусмотренного законодательством Сальвадора.4. Подача формальной заявки на получение лицензии на обмен криптовалют в Сальвадоре в уполномоченное ведомство.

Закон предоставляет иностранным и местным юридическим лицам равные права на учреждение криптопредприятий. Банковская система страны демонстрирует высокую степень либерализации, что подтверждается тем, что нерезиденты могут беспрепятственно открыть счет для криптокомпании в банке Сальвадора.

Важно! Наличие директора-резидента в составе органов управления юридического лица, зарегистрированного на территории Сальвадорской Республики, является оптимальным решением с точки зрения минимизации временных и финансовых затрат, связанных с получением криптовалютной лицензии в Сальвадоре. Такой подход позволяет оптимизировать процедуру взаимодействия с государственными органами и снизить риски.

Привлечение профильного эксперта позволит минимизировать юридические риски, связанные с регистрацией и последующей деятельностью криптокомпании. Специалист проведет правовую экспертизу всех этапов процедуры и окажет грамотное сопровождение в процессе регистрации криптокомпании в Сальвадоре.

Согласно законодательству, регулирующему сферу цифровых активов, установлены две категории лицензий, дифференцируемых в зависимости от спектра предоставляемых услуг и вида криптовалюты.

Сальвадорская лицензия поставщика услуг Биткойна (BSP), эмитируемая Центральным резервным банком на основании положений Ley Bitcoin, является обязательным разрешительным документом для субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обращением BTC. Под действие данной лицензии подпадают разнообразные операции, включая, но не ограничиваясь, хранение, обмен, перевод и иные виды услуг, сопряженные с использованием указанной криптовалюты.

Сальвадорская лицензия поставщика услуг цифровых активов (DASP), регистрация которой осуществляется Нацкомиссией по цифровым активам в соответствии с DAI Law, предназначена для лиц, оказывающих услуги в отношении иных цифровых валют, за исключением BTC. Данная категория лицензий охватывает аналогичный спектр деятельности, что и лицензия BSP, однако применяется к более широкому кругу цифровых активов.

Чтобы разобраться в нюансах лицензирования, вне зависимости от выбранного типа лицензии, можете обратиться к специалистам нашей фирмы и заказать сопровождение в получении криптолицензии в Сальвадоре.

Согласно сальвадорскому законодательству, общество с ограниченной ответственностью (SRL) признается оптимальной правовой формой для бизнеса, обусловленной ограниченной ответственностью учредителей и гибким режимом управления. Регистрация компании SRL в Сальвадоре осуществляется в строгом соответствии с положениями Коммерческого кодекса и предполагает последовательное прохождение следующих этапов:

1. Проверка наименования юридического лица и его предварительная регистрация в Registro de Comercio de El Salvador.2. Составление пакета учредительных и сопутствующих документов.3. Подача прошения о регистрации в Registro de Comercio посредством представления полного пакета документов, сопровождающего заявление о регистрации, и оплаты законодательно установленных пошлин.

Налоги для криптобизнеса в Сальвадоре

Сальвадор, предлагающий льготный налоговый режим для субъектов криптовалютного рынка, включая освобождение от налогообложения прироста капитала при операциях с виртуальными активами, позиционирует себя как привлекательную юрисдикцию для создания и деятельности криптовалютных фондов. Государственная поддержка криптоиндустрии, выражающаяся во внедрении стимулирующих программ, способствует привлечению новых участников на рынок и ускоренному развитию криптовалютного сектора экономики.

Также следует сказать о том, что в Республике Сальвадор был учрежден венчурный фонд, специализирующийся на инвестировании в инновационные проекты в сфере цифровых активов. Данный фонд осуществляет не только капитализацию перспективных стартапов, но и оказывает им комплексные консультационные услуги, включая менторство и коучинг.

Государственные органы обеспечивают всестороннюю поддержку субъектам предпринимательства, действующим в сфере криптовалют, предоставляя исчерпывающую информацию о правовом регулировании, налогообложении бизнеса. Кроме того, упрощение миграционного законодательства в отношении иностранных предпринимателей позволило привлечь в страну высококвалифицированные кадры, способные обеспечить устойчивое развитие криптосистемы Сальвадора.

Получение крипто-лицензии в Сальвадоре, при условии предоставления полного пакета документации, удовлетворяющей всем нормативным требованиям, в среднем длится три месяца. Для получения детальной информации относительно порядка лицензирования криптобиржи в Сальвадоре, а также для организации комплексного правового сопровождения криптовалютной деятельности в Сальвадоре, рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам.



Источник: https://incfine.com