Иранской армии передано 1.000 новых дронов

14 января 2025, 12:15

БПЛА предназначенны для выполнения стратегических задач и операций дальнего радиуса действия.



«Дроны обладают уникальными характеристиками, включая дальность полета более 2.000 километров, высокую разрушительную силу, способность обходить защитные сооружения благодаря низкому радиолокационному сечению (RCS), а также способность к длительному автономному полету без необходимости внешнего управления», - отмечает иранское информагентство Tasnim. Сообщается, что они «будут развернуты на необходимых базах и в регионах».