Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters

По данным агентства, китайские чиновники и автопроизводители следят за немецкими заводами, которые планируется закрыть, и особенно заинтересованы в площадках Volkswagen.
Покупка завода позволит Китаю усилить влияние на автомобильную промышленность Германии. Китайские компании инвестировали в целый ряд отраслей крупнейшей экономики Европы, от телекоммуникаций до робототехники, но до сих пор не открыли там автомобильное производство, несмотря на наличие у Mercedes-Benz двух крупных китайских акционеров.
Сборка автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей избежать уплаты тарифов ЕС на электромобили, импортируемые из Китая, и может создать дополнительную угрозу конкурентоспособности европейских производителей.
Отмечается, что Volkswagen на сегодняшний день переживает экономический спад и запустил кампанию для сокращения расходов. Крупнейший автопроизводитель Европы, владеющий такими брендами, как Porsche, Audi и Skoda, столкнулся с падением продаж из-за растущей конкуренции со стороны китайских компаний.
Руководители VW хотели закрыть несколько заводов, но столкнулись с сопротивлением профсоюзов. Теперь компания открыта для продажи одного из них китайскому покупателю.
Reuters отмечает, что реализация сделки зависит от позиции нового правительства Германии после февральских выборов. На данный момент отношения между ФРГ и КНР охладели, а в Берлине считают Китай соперником.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Великобритания выделит Украине $3 млрд из российских активов
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Україна та Велика Британія підписали договір про 100-літнє партнерство
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Израиль направил в Украину несколько сотен портативных зарядных станций EcoFlow
- Бизнес | Сегодня, 12:15
РФ стала другим за величиною ринком збуту для французької кіноіндустрії 2024 р
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания снова побила рекорд по трансплантациям
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters
- Интернет | Сегодня, 10:45
TikTok отключат в США уже в это воскресенье
- Технологии | Сегодня, 10:15
Российское ракетное производство — под санкциями США
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Скільки компаній відкрили українці у Польщі після початку повномасштабної війни?
Последние материалы
- Аналитика | 11 января, 11:17
Дайджест найцікавішого за тиждень №1 – новинки EcoFlow та 30 тисяч FPV-дронів з Лондона для ЗСУ
- Обзоры | 8 января, 15:03
ColorWay CW-4332 - замшева серветка для сушки та полірування авто
- Обзоры | 7 января, 14:25
ColorWay CW-2417 - мікрофіброва рукавичка для миття автомобіля
- Обзоры | 30 декабря, 8:12
Gelius BoomBox X GP-BS500x – захищена зовнішня колонка з підсвіткою та вбудованим МР3-плеєром
- Фотогалереи | 20 декабря, 23:17
БПЛА РФ знову атакували "Розетка"
- Фотогалереи | 20 декабря, 12:48
Незвичайний мод на базі Dark Base Pro 901 White та Silent Loop 200
- Интервью | 19 декабря, 14:26
Штучний інтелект без бар'єрів: інноваційна оптимізація LLM від експертки з NLP Олени Сокол
- Обзоры | 16 декабря, 12:52
be quiet! Pure Base 500DX – ARBG-корпус для прогресивного ПК
- Обзоры | 7 декабря, 21:00
ColorWay CW-STM01-24H - добовий таймер-розетка
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Великобритания выделит Украине $3 млрд из российских активов 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Україна та Велика Британія підписали договір про 100-літнє партнерство 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Израиль направил в Украину несколько сотен портативных зарядных станций EcoFlow 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
РФ стала другим за величиною ринком збуту для французької кіноіндустрії 2024 р 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Испания снова побила рекорд по трансплантациям 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
TikTok отключат в США уже в это воскресенье 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Российское ракетное производство — под санкциями США 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Скільки компаній відкрили українці у Польщі після початку повномасштабної війни? 0.00