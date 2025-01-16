16 января 2025, 11:15

Китайцы хотят купить заводы Volkswagen — Reuters

По данным агентства, китайские чиновники и автопроизводители следят за немецкими заводами, которые планируется закрыть, и особенно заинтересованы в площадках Volkswagen.



Покупка завода позволит Китаю усилить влияние на автомобильную промышленность Германии. Китайские компании инвестировали в целый ряд отраслей крупнейшей экономики Европы, от телекоммуникаций до робототехники, но до сих пор не открыли там автомобильное производство, несмотря на наличие у Mercedes-Benz двух крупных китайских акционеров.



Сборка автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей избежать уплаты тарифов ЕС на электромобили, импортируемые из Китая, и может создать дополнительную угрозу конкурентоспособности европейских производителей.



Отмечается, что Volkswagen на сегодняшний день переживает экономический спад и запустил кампанию для сокращения расходов. Крупнейший автопроизводитель Европы, владеющий такими брендами, как Porsche, Audi и Skoda, столкнулся с падением продаж из-за растущей конкуренции со стороны китайских компаний.



Руководители VW хотели закрыть несколько заводов, но столкнулись с сопротивлением профсоюзов. Теперь компания открыта для продажи одного из них китайскому покупателю.



Reuters отмечает, что реализация сделки зависит от позиции нового правительства Германии после февральских выборов. На данный момент отношения между ФРГ и КНР охладели, а в Берлине считают Китай соперником.



