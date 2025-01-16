Испания снова побила рекорд по трансплантациям

16 января 2025, 11:45

В 2024 году проведено 6.464 операции, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Рекорд стал возможен благодаря 2.562 донорам, завещавшим своё тело медицине.



Испания на первом месте в мире по числу доноров на миллион жителей. Поэтому у испанцев самые большие шансы получить орган в случае необходимости, говорят в Минздраве.