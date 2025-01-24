24 января 2025, 9:45

В "Охматдете" провели пересадку костного мозга 4-месячному мальчику

Тимофей столкнулся с первичным иммунодефицитом. Это опасное заболевание, которое делает иммунитет ребенка беззащитным.

Сам же донор был не родственником.


Оцените новость:
  • 0 оценок