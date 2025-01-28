Французский премьер назвал Маска "угрозой демократиям"

28 января 2025, 11:15

"Деньги не могут управлять всем, и деньги не могут управлять совестью. Очень важно, чтобы у нас были правила плюрализма, которые гарантируют, что информация или культура могут развиваться в условиях плюрализма.

Господин Маск, судя по тому, что я вижу и что я об этом думаю, создает угрозу демократиям", — сказал Франсуа Байру в эфире LCI, текстовые цитаты приводят Le Parisien.



Политик призвал европейцев "посмотреть на [свои] возможности, а не увлекаться трампизмом, маскизмом или чем-то еще, что приходит с другой стороны Атлантики". "Вы стоите перед Трампом и Маском, как маленькая птичка перед змеей в "Книге джунглей". Вы загипнотизированы", — сказал он.