Ракети збиватимуть лазерами з космосу

31 января 2025, 11:15

США розробляють нову систему протиракетної оборони, аналогів якої немає ніде у світі, — Financial Times.

Трамп пропонує розгорнути багатоступінчасту систему захисту – американський "Залізний купол", який перехоплюватиме міжконтинентальні балістичні ракети за допомогою мережі супутників, оснащених лазерами. Другим шаром будуть перехоплювачі на меншій висоті, якщо лазери не спрацюють.Міністру оборони дали 60 днів на розробку плану захисту США від атак балістичних, гіперзвукових та сучасних крилатих ракет.