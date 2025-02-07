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7 февраля 2025, 10:45
Машину за $50 тыс от Xiaomi заметили на дорогах Днепра
Стоит такая в районе $50 тыс., в зависимости от комплектации.
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