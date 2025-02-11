В Литве за неделю собрали более €1 млн на закупку дронов для ВСУ

11 февраля 2025, 8:45

По словам организаторов, акцию проводят в третий раз. За неделю — с 3-го по 10 февраля — граждане и бизнес пожертвовали более €1 млн.

Две трети средств, собранных во время кампании, направят на приобретение дронов и антидронов литовского производства, а остальную сумму — на закупку оборудования, изготовленного в Украине. Компания продлится до 24 февраля.



За два предыдущих года благодаря инициативе удалось собрать €22,8 млн. На эти деньги приобрели 17 радаров, 69 антидронов, четыре специальные машины для мобильных радаров, а также 1141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.