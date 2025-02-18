18 февраля 2025, 8:45

В Германии намекнули, что Европа может предоставить Украине помощь на €700 млрд

Bloomberg ранее писало, что ЕС разрабатывает крупный пакет помощи Украине на фоне опасений из-за переговоров США с РФ, однако детали неизвестны.



Однако, как пишет Berliner Zeitung, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составить около €700 млрд.



"Мы запускаем крупный пакет, который еще никогда не был представлен в таком масштабе", — заявила Бербок.



Издание отмечает, что новый пакет может быть профинансирован за счет совместного долга, как это было в случае с коронавирусом, хотя совместный долг фактически запрещен договорами ЕС. Проблема в том, что многие страны Евросоюза сейчас испытывают трудности с выплатами из-за многомиллиардной помощи по коронавирусу. Им приходится реорганизовывать свои бюджеты, что обычно возможно только за счет социальных выплат.

