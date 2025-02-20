Apple випустила новий iPhone 16e

20 февраля 2025, 9:15

Це бюджетний SE, який майже нічим не поступається основній лінійці "айфонів".

За основу взято корпус від iPhone 14 з екраном 6,1 дюймів;Усередині нього процесор A18 від iPhone 16 і 8 ГБ оперативної пам'яті;Одна задня камера на 48 Мп та фронталка на 12 Мп;Кнопка «Home» все — її остаточно прибрали;Завезли Action Button замість регулятора беззвучного режиму;Новий модем 5G від самих Apple;Всього 2 кольори: чорний та білий;Це свого роду iPhone 16, але в іншому корпусі.

Ціна — $599 (~25 тисяч грн).