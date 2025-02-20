Apple випустила новий iPhone 16e

Це бюджетний SE, який майже нічим не поступається основній лінійці "айфонів".
За основу взято корпус від iPhone 14 з екраном 6,1 дюймів;
Усередині нього процесор A18 від iPhone 16 і 8 ГБ оперативної пам'яті;
Одна задня камера на 48 Мп та фронталка на 12 Мп;
Кнопка «Home» все — її остаточно прибрали;
Завезли Action Button замість регулятора беззвучного режиму;
Новий модем 5G від самих Apple;
Всього 2 кольори: чорний та білий;
Це свого роду iPhone 16, але в іншому корпусі.
Ціна — $599 (~25 тисяч грн).