10 марта 2025, 10:45

"Рамштайн" теперь будут возглавлять Германия и Великобритания — Писториус

"Мой британский коллега [министр обороны Великобритании] Джон Хили и я решили, что мы будем вместе сопредседателями контактной группы по вопросам Украины, работа которой будет продолжаться под нашим руководством", — сказал министр обороны ФРГ.



Писториус указал, что важной темой обсуждений сегодня и в течение следующих недель является "компенсация американской помощи Украине, которая уже была отменена или будет отменена в будущем".

