Великобритания и Германия подписали совместную оборонную декларацию

26 июля 2024, 8:15

Она касается более тесного сотрудничества и поддержки Украины.

Декларацию подписали министры обороны двух стран Джон Хили и Борис Писториус в Берлине. Подписанный документ они назвали первым шагом в построении новых отношений между странами в сфере обороны, отметило минобороны Великобритании.Документ предусматривает:

укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии;

укрепление евроатлантической безопасности;

повышение эффективности совместных операций;

противодействие новым вызовам в сфере безопасности (например, в киберпространстве);

поддержку Украины.