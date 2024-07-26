Великобритания и Германия подписали совместную оборонную декларацию

Она касается более тесного сотрудничества и поддержки Украины.
Декларацию подписали министры обороны двух стран Джон Хили и Борис Писториус в Берлине. Подписанный документ они назвали первым шагом в построении новых отношений между странами в сфере обороны, отметило минобороны Великобритании.
Документ предусматривает:
укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии;
укрепление евроатлантической безопасности;
повышение эффективности совместных операций;
противодействие новым вызовам в сфере безопасности (например, в киберпространстве);
поддержку Украины.