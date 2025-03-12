В Великобритании серийный убийца объявил голодовку в тюрьме через PlayStation

12 марта 2025, 10:45

Роберт Модсли, прозванный Ганнибалом-каннибалом, отказался от еды после того, как тюремщики изъяли из камеры PlayStation, телевизор, книги и музыкальную систему.

Это произошло на фоне дополнительных мер изоляции из-за слухов, что в тюрьму Уэйкфилд тайно пронесли огнестрельное оружие.Впервые Роберт Модсли был осужден в 21-летнем возрасте за убийство Джона Фаррелла. Сперва его направили в больницу для душевнобольных, где он с еще одним пациентом убили преступника, задержанного за издевательства над детьми.После этого Модсли отправили в тюрьму Уэйкфилд, где он убил еще двух заключенных, которых считал педофилами и насильниками. Впоследствии его перевели в одиночную камеру.