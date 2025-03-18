Полиция разгоняла протесты в Белграде с помощью акустического оружия

18 марта 2025, 8:15

LRAD излучает узконаправленный звуковой сигнал высокой громкости до 160+ дБ, вызывающий боль в ушах, дезориентацию и дискомфорт.

Как работает устройство LRAD

Устройство дальнего акустического действия (LRAD), установленное на фургоне, излучает звук, интенсивность которого зависит от расстояния: чем ближе к источнику, тем болезненнее восприятие.



Звук достигает порога боли в 120 децибел (взлет самолета), 107 децибел (первый ряд рок-концерта), 95 децибел (вагон метро) или 88 децибел (лай собак на расстоянии до 500 метров).



В отличие от обычных громкоговорителей, где один электромагнит рассеивает звуковые волны во все стороны, LRAD использует массив маленьких драйверов, создающих направленные звуковые волны для усиления сигнала.



Конструкция и размер устройства позволяют фокусировать звук, обеспечивая точечное воздействие.

Боль без повреждений

Система «активного отталкивания» испускает несмертельные миллиметровые волны электромагнитной энергии, которые вызывают ощущение жжения.



Волна проникает в кожу на глубину 0,04 сантиметра, создавая чувство, будто человек находится в огне. Передающий прибор генерирует волны частотой 95 ГГц, а двухсекундный импульс нагревает кожу до 54°C.