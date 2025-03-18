Глобальний дефіцит кави прогнозують у світі

Міжнародна торгівля практично завмерла. Це пояснюється тим, що ключові країни-виробники частково скоротили свої потужності, і ніхто більше не розраховує на закупівлі з урахуванням майбутніх поставок.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
Иран использует беспилотники и приложения для поимки женщин
- Железо | Сегодня, 13:45
В Україні з’явився портретний об’єктив FE 85mm F1.4 GM II від Sony
- Железо | Сегодня, 13:15
ROG Elite Rewards – програма винагород доступна в Україні
- Интернет | Сегодня, 12:45
Google надає українцям безкоштовний доступ до курсу AI Essentials
- Технологии | Сегодня, 12:15
Виды и классификация популярных деревообрабатывающих станков
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США заявили о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Львові мати віддала нирку синові – лікарі успішно провели трансплантацію
- Технологии | Сегодня, 10:45
Япония может разместить дальнобойные ракеты, чтоби достигать КНДР и Китай
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
- Обзоры | 27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
- Фотогалереи | 25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 12:45
OPPO та Discovery співпрацюють, щоб закарбувати магію Венеціанського карнавалу 5.00
- Железо | 14 марта, 14:45
Какой лучше всего выбрать кондиционер для квартиры? 5.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Иран использует беспилотники и приложения для поимки женщин 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
В Україні з’явився портретний об’єктив FE 85mm F1.4 GM II від Sony 0.00
- Железо | Сегодня, 13:15
ROG Elite Rewards – програма винагород доступна в Україні 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:45
Google надає українцям безкоштовний доступ до курсу AI Essentials 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Виды и классификация популярных деревообрабатывающих станков 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
США заявили о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
У Львові мати віддала нирку синові – лікарі успішно провели трансплантацію 0.00