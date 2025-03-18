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18 марта 2025, 9:15

Глобальний дефіцит кави прогнозують у світі

Міжнародна торгівля практично завмерла. Це пояснюється тим, що ключові країни-виробники частково скоротили свої потужності, і ніхто більше не розраховує на закупівлі з урахуванням майбутніх поставок.


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