Эстония планирует тратить не менее 5% ВВП на оборону в 2026 году

19 марта 2025, 9:15

Такое решение приняло правительство страны, сообщает Postimees.



"Стратегические цели россии никоим образом не изменились. Агрессия со стороны восточного соседа угрожает всем странам вокруг него в Европе и в НАТО в том числе. Чтобы Эстония была надежно защищена, мы должны быстро адаптироваться в обстановке в сфере безопасности, которая становится все опаснее, и резко увеличить государственный оборонный бюджет. Наша цель — гарантировать, чтобы военная агрессия россии против Эстонии была неосуществимой. Для этого мы поднимем оборонные затраты как минимум до 5% ВВП", — сказал премьер-министр страны Кристен Михал.