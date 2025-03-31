USAID намерен передать все свои оставшиеся функции Госдепу США

Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая будет включать передачу некоторых функций USAID в ведение Департамента к 1 июля 2025 г. и прекращение оставшихся программ USAID, которые не соответствуют приоритетам администрации.
Агентство США по международному развитию (USAID) - Агентство США по международному развитию, подчиняющееся Госдепу. Часто критикуется за финансирование антиправительственных движений в развивающихся странах, в том числе, в пространстве бывшего СССР.
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