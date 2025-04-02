7 продуктов, которые разрушают вашу память

То, что вы едите, влияет на ваш мозг больше, чем вы думаете. Эти продукты могут повредить клетки мозга, вызвать воспаление и ускорить потерю памяти:Сладкие напитки и закуски — сужают центр памяти с каждым глотком.
Лапша быстрого приготовления — перегружена рафинированными углеводами, которые повышают уровень инсулина и вредят работе мозга.
Обработанное мясо — нитраты и консерванты связаны со снижением когнитивных способностей.
Жареная пища — трансжиры замедляют приток крови к мозгу.
Маргарин и искусственное масло — со временем увеличивают риск болезни Альцгеймера.
Алкоголь — убивает клетки мозга и ослабляет нейротрансмиттеры.
Рафинированные углеводы — вызывают затуманивание мозга и уменьшают гиппокамп.