7 продуктов, которые разрушают вашу память

2 апреля 2025, 12:45

То, что вы едите, влияет на ваш мозг больше, чем вы думаете. Эти продукты могут повредить клетки мозга, вызвать воспаление и ускорить потерю памяти:

Сладкие напитки и закуски — сужают центр памяти с каждым глотком.Лапша быстрого приготовления — перегружена рафинированными углеводами, которые повышают уровень инсулина и вредят работе мозга.Обработанное мясо — нитраты и консерванты связаны со снижением когнитивных способностей.Жареная пища — трансжиры замедляют приток крови к мозгу.Маргарин и искусственное масло — со временем увеличивают риск болезни Альцгеймера.Алкоголь — убивает клетки мозга и ослабляет нейротрансмиттеры.Рафинированные углеводы — вызывают затуманивание мозга и уменьшают гиппокамп.