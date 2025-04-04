Porsche рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес

4 апреля 2025, 8:15

Как пишет издание Esut, после миллиардных убытков в прошлом году как в собственной группе, так и в Volkswagen, немецкая автомобильная компания Porsche SE рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес.

Вместо конкретных контрактов на разработку Porsche Holding SE пока что заинтересоваа в корпоративных инвестициях. С 2024 года компания инвестировала двузначную сумму в миллионах долларов в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников, в том числе и для боевых действий в Украине.



Porsche не новичок в военном деле. С 1958 года компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH участвовала в создании нового танка для Бундесвера, в частности в области шасси. При официальном вводе в эксплуатацию в октябре 1963 года новый боевой танк окрестили Leopard и передали в войска.